Morte Domenico, Patrizia Mercolino: "Fin dall'inizio la mia sensazione da madre era quella di non portarlo in ospedale"

"L'ultimo ricordo che ho di lui ancora cosciente è quando prima di salutarlo per la terapia intensiva, un po' sedato, mi ha sentito e si è alzato in piedi sul lettino per abbracciarmi. È stata l'ultima volta che mi ha chiamato mamma. Poi le infermiere lo hanno portato via" ha raccontato la donna. "Sono sempre stata accanto a lui fino all'ultimo. Non ho mai mollato. I medici mi tranquillizzavano, mi dicevano di essere contenta. Ora chi ha sbagliato deve pagare" ha concluso.