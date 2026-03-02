Morte Domenico, cambia il perito: domani l'autopsia

"Ci aspettiamo che emergerà che si sarebbe potuta percorrere, quanto meno, un'altra strada terapeutica in favore del piccolo Domenico, rendendolo trapiantabile quando poi è arrivato un secondo cuore". Ecco cosa si aspetta il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, dall'incidente probatorio in programma domani. "Vorremmo inoltre - prosegue - un approfondimento sull'eventuale lesione al ventricolo sinistro, evento riportato dai giornali, e sull'esatto orario del camplaggio aortico". In particolare, "ci aspettiamo conferme sul fatto che l'aorta sia stata camplata prima dell'arrivo in sala operatoria del box con il cuore da Bolzano". "Vogliamo con forza sapere dalla procura - conclude l'avvocato - se c'è la cartella anestesiologica, che a noi non è stata mandata dal Monaldi".