Morte Domenico, i dubbi sull'espianto a Bolzano: "Cuore compromesso per colpa di un farmaco"

Ci sarebbe forse un errore di somministrazione di un farmaco alla base del danneggiamento del cuore destinato al trapianto di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma a seguito di un'operazione fallita. È emerso dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute dopo i sopralluoghi all'ospedale di Bolzano, dove era stato effettuato l'espianto del cuore, e al Monaldi di Napoli, dove il piccolo era stato operato il 23 dicembre. Per il decesso di Domenico sono indagate sette persone.