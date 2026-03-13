Donazioni d'organi in crescita dopo il caso del piccolo Domenico, il Centro nazionale trapianti: "340 in due mesi"

"È una notizia che mi riempie di gioia. Ho sempre creduto nella donazione di organi, fino all'ultimo istante di vita di mio figlio ho chiesto e sperato che arrivasse un cuore nuovo. C'era il rischio che la tragedia di Domenico avesse un effetto negativo sulle donazioni, lo abbiamo temuto e invece non è stato così. È importante continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell'impegno quotidiano dei medici". Lo ha detto Patrizia Mercolino, madre del bimbo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, commentando con l'Ansa il dato sull'aumento delle donazioni d'organo dopo il caso di Domenico.