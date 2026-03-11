Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico
Il 18 marzo la costituzione ufficiale davanti al notaio. L’obiettivo è offrire assistenza legale alle vittime di presunti casi di malasanità
© Ansa
Sarà costituita ufficialmente il prossimo 18 marzo la Fondazione Domenico Caliendo, in memoria del piccolo venuto a mancare dopo un trapianto con un cuore danneggiato. L’appuntamento è fissato alle ore 18 in via dei Mille 16 a Napoli, dove davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro verrà formalizzata la nascita dell’ente. Alla firma saranno presenti i genitori di Domenico e i componenti del comitato promotore che nelle scorse settimane hanno portato avanti la raccolta fondi necessaria per avviare il progetto.
Raccolta fondi
L’iniziativa è stata sostenuta da una mobilitazione che ha coinvolto persone da tutta Italia. La campagna si è basata su tre parole chiave: solidarietà, vicinanza e coinvolgimento. Grazie alle donazioni è stata raggiunta la quota di 30mila euro, cifra necessaria per dare forma concreta alla fondazione.
Le parole
"Ringraziamo l'intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un'idea in qualcosa di concreto", spiegano in una nota i rappresentanti del comitato. "Si tratta di un risultato importante, che va esattamente nella direzione di trasformare il dolore in impegno. Ma non è un traguardo - continuano - al contrario, lo riteniamo un primo passo verso la costruzione di una casa in cui chi vive un dolore simile a quello di mamma Patrizia sappia di non essere solo. Per la famiglia Caliendo questa vicinanza è stata fondamentale. Vogliamo trasformare quel movimento spontaneo in qualcosa di strutturato, e per farlo abbiamo ancora bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti".
Obiettivi
La Fondazione Domenico Caliendo nasce con l’intento di sostenere chi ritiene di essere vittima di malasanità. Il progetto prevede assistenza legale, ma anche supporto relazionale e psicologico per le famiglie coinvolte in situazioni simili. Tra le finalità dell’ente ci sono inoltre iniziative dedicate alla memoria di Domenico e attività di sensibilizzazione sui rischi legati ai casi di malasanità.
Come donare
Chi desidera contribuire può farlo tramite bonifico all’Iban IT65W0321103400052168161620 intestato a "Comitato Domenico Caliendo". Ulteriori informazioni e modalità di donazione sono disponibili anche sul sito ufficiale della fondazione.