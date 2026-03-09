Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne

Ha tentato di rapire un bambino seduto in auto insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato a Latina. Il bimbo era nel seggiolino posteriore vicino alla mamma, ma quando ha provato ad aprire lo sportello le urla della donna hanno allarmato il padre e un passante, i quali insieme lo hanno bloccato. L'uomo, un iracheno di 34 anni, è stato poi arrestato dalla polizia per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 marzo.