Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne
Il piccolo era nel seggiolino dell'auto con la madre: le urla della donna e l'intervento di un passante hanno evitato il peggio
© Ansa
Ha tentato di rapire un bambino seduto in auto insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato a Latina. Il bimbo era nel seggiolino posteriore vicino alla mamma, ma quando ha provato ad aprire lo sportello le urla della donna hanno allarmato il padre e un passante, i quali insieme lo hanno bloccato. L'uomo, un iracheno di 34 anni, è stato poi arrestato dalla polizia per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 marzo.
La ricostruzione della vicenda
Stando a una prima ricostruzione, il 34enne si sarebbe avvicinato a un'auto parcheggiata nell'area davanti a un supermercato e avrebbe aperto lo sportello posteriore, tentando di porta via il bimbo nell'abitacolo, seduto nel suo seggiolino. Nessuna conseguenza per il piccolo, grazie al pronto intervento della madre, in aiuto della quale sono intervenuti il marito e un passante.
Le urla della donna, infatti, avrebbero fatto fuggire il malintenzionato, bloccato nella fuga dal padre del bambino, mentre il passante chiamava la polizia. Durante la perquisizione, l'iracheno è stato trovato in possesso di un martello in gomma, potenzialmente utilizzabile come arma, ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Arrestato per la gravità dei fatti, è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell'arresto.
"Quanto ricostruito dalla polizia mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza", sono state le parole della sindaca di Latina Matilde Celentano. "Voglio esprimere, a nome di tutta l'amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Questo episodio, pur nella sua eccezionalità e gravità, dimostra quanto sia fondamentale il controllo del territorio", ha concluso la prima cittadina pontina.
I precedenti
Quello di Latina è il secondo caso di tentato rapimento di minore nei pressi di un supermercato in meno di un mese. Era già accaduto a Bergamo, quando, a metà febbraio, un 47enne di origine romena aveva tentato di strappare una bambina di un anno e mezzo dalle mani della madre all'ingresso di un centro commerciale. Anche quella volta il pronto intervento dei genitori, sventò il rapimento della piccola, che in quei momenti concitati rimase ferita.