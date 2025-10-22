Delitto di Garlasco, c'è un nuovo testimone: "Lo scontrino-alibi non appartiene a Sempio"

Nel suo interrogatorio del 10 febbraio 2017 davanti ai pm Mario Venditti e Giulia Pezzino (quest'ultima dimessasi dalla magistratura nel febbraio 2025), Sempio aveva spiegato: "Quello scontrino è stato ritrovato da mio padre o mia madre sulla macchina qualche giorno dopo il fatto, quando io ero già stato sentito. Mia madre ha detto 'per sicurezza teniamolo', quindi i miei genitori hanno deciso di conservarlo. La seconda volta che sono stato sentito non avevo con me lo scontrino ma ho solo riferito ai carabinieri che lo avevo, quindi sono stati loro a dirmi di andare a prenderlo. Mi sono quindi recato insieme a mio padre a casa dove l'ho preso e l'ho portato in caserma".