In Friuli un ragazzo di 25 anni e due ragazze di 20 e 23 anni sono dispersi a causa della piena del fiume Natisone. I tre giovani si trovavano su un isolotto quando l'acqua ha iniziato a salire velocemente per le piogge torrenziali delle ultime ore. Hanno anche lanciato un allarme con il telefono ma il livello dell'acqua del Natisone è salito in pochi minuti e sono stati trascinati dalla corrente. E' successo nel comune di Premariacco, in provincia di Udine, in un punto circondato da una fitta vegetazione.