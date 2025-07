Maltempo in Centro Italia, violento nubifragio su Roma | Sottopassi allagati e alberi sulle auto a San Benedetto del Tronto

A causa del violento nubifragio, alle ore 15, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stata disposta la chiusura dell'uscita Pescara Nord, in entrambe le direzioni. Sui punti critici sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Agli utenti che viaggiano in A14, verso Ancona, si consiglia di uscire a Pescara Ovest, mentre agli utenti che viaggiano in direzione Pescara si consiglia di uscire a Pineto.