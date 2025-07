Maltempo, violento nubifragio su Roma: polemiche sull'ospedale Grassi allagato

In seguito al violento nubifragio che ha colpito il litorale romano nel pomeriggio, si è allagato il reparto di Medicina dell'ospedale Grassi di Ostia. Sui social sono apparsi video della struttura allagata. Per Emanuela Droghei, consigliere regionale del Lazio del Partito Democratico, "il video che circola in queste ore, con il reparto di medicina dell'ospedale Grassi di Ostia completamente allagato dopo una bomba d'acqua, è drammatico. Pazienti, operatori sanitari e cittadini sono in strutture che non reggono nemmeno un acquazzone estivo. Un'immagine indegna di una Regione che dovrebbe garantire sicurezza e dignità nei luoghi di cura".