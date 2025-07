Maltempo al Centro Italia: in Toscana 27mila fulmini in 12 ore | Frane, allagamenti e alberi caduti in Umbria

In Umbria un violento temporale si è abbattuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio sul territorio di Orvieto, causando danni e disagi. A farne le spese anche il cimitero monumentale della città, dove il forte vento ha provocato la caduta di un albero nel piazzale esterno, bloccando l'ingresso. All'interno è stata divelta la copertura impermeabile di alcuni loculi, che è crollata sulle tombe vicine. Allagato anche l'ufficio del custode. Il Comune ha disposto la chiusura del cimitero per tre giorni, per consentire la messa in sicurezza e i lavori di ripristino. Il maltempo, concentrato in poco più di un'ora, ha provocato anche l'allagamento dei locali tecnici del parcheggio interrato di Campo della Fiera - Foro Boario, mandando in tilt l'impianto elettrico. Frane si sono verificate lungo le strade tra la Torretta e il laghetto di Sugano, in località La Cacciata e a Torre San Severo. Rami e piante cadute si segnalano soprattutto nella frazione di Canale, in località Tamburino e a San Valentino.