Sorpresi dal maltempo nel lago di Como: 5 turisti finiscono in acqua e restano bloccati sugli scogli

Il maltempo ha sorpreso alcuni turisti stranieri a bordo di un sup (stand up paddle) nel lago di Como nella zona di Mandello sul Lario, sponda lecchese. In cinque sono finiti in acqua e rimasti sugli scogli: la squadra fluviale dei vigili del fuoco di Lecco, con l'ausilio di una squadra nautica, impegnata nell'operazione "Lario Sicuro" si è occupata delle operazioni di salvataggio. L'intervento è stato condotto in collaborazione con i Carabinieri e ha visto la partenza di due squadre da terra, una da Lecco e una da Valmadrera. Una volta recuperate, le cinque persone sono state messe in luogo sicuro e hanno ricevuto le necessarie cure e assistenza.