A Bardonecchia il rio Frejus esonda | Il Video

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino) a causa del maltempo, rendendo impossibile il transito nelle strade cittadine. Il Comune ha lanciato l'allerta massima, a quasi due anni di distanza dalla grande alluvione di agosto 2023. "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti", ha avvertito il sindaco Chiara Rossetti, invitando i cittadini a "seguire le indicazioni delle autorità locali" e a "non uscire di casa e di non utilizzare l'auto".