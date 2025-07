Maltempo in Corea del Sud, 4 morti e oltre 5mila sfollati

Oltre 5mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni in Corea del Sud a causa delle piogge torrenziali che da tre giorni flagellano il Paese e che hanno provocato almeno quattro vittime e gravi danni a infrastrutture e proprietà. Lo ha reso noto il ministero della Sicurezza coreano. Avvisi di pioggia intensa restano in vigore in gran parte delle regioni occidentali e meridionali, mentre l'agenzia meteorologica ha invitato alla massima cautela per il rischio di frane e allagamenti.