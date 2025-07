Maltempo a Genova, autista rimane intrappolata nel sottopasso

"Non pensavo fosse così acqua l'alta. A un certo punto ho perso il controllo della macchina, ma sono riuscita a uscire dal finestrino". È il racconto di una donna rimasta intrappolata in un sottopassaggio a Genova nel corso dell'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo ligure. Disagi anche in Toscana, dove vige l'allerta arancione. Sulla costa si sono abbattuti 5mila fulmini