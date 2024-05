Milano, pioggia intensa: il Lambro a livelli alti, per il Seveso attivata la vasca di laminazione

Fotogallery - Alessia Pifferi in aula per il processo a suo carico per aver lasciato morire di stenti la figlia

La pioggia continua a scendere intensamente su Milano da martedì sera.

Il fiume Lambro ha livelli molto alti e sono state registrate fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alle porte della città. Sotto attenzione anche il livello del Seveso per il quale è stata attivata la vasca di laminazione per evitare l'esondazione nella zona nord di Milano. Disagi per il traffico: deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici nel capoluogo lombardo. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco in città e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.