Maltempo, forte vento e pioggia a Milano e tromba d'aria nel Varesotto | Disagi in Liguria, isolate 400 persone nel Genovese

Pioggia e soprattutto vento forte, anche più di 70 chilometri all'ora, hanno caratterizzato la sera della vigilia di Pasqua a Milano. Una tromba d'aria si è verificata nel Varesotto. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per molti alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi caduti. La zona nel Varesotto tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo è stata interessata da una breve tromba d'aria che abbattuto decine di alberi ma fortunatamente non ha causato conseguenze per le persone.

Tgcom24

Voragine in strada a Gavirate (Varese), famiglie evacuate Nel Varesotto l'emergenza più grave è stata registrata in via Rovera a Gavirate (Varese) dove nella notte a causa del cedimento del manto stradale si è aperta una voragine ampia cinque metri e profonda sei metri. La voragine si è aperta a circa due metri di distanza da un'abitazione. Anziani genitori e figlia che vivono nella casa sono stati evacuati in via precauzionale e hanno trovato riparo nella casa parrocchiale.

Maltempo, cala il vento ma continua a piovere a Milano Continua a piovere in Lombardia e in particolare a Milano, dove anche questa mattina ci sono stati forti temporali anche se l'intensità del vento è calata rispetto a sabato sera. Sono ancora sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro, ma resta l'allerta gialla diramata alle 18 di ieri su tutta la Regione con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Ci sono stati 74 interventi nella notte nel capoluogo lombardo da parte dei Vigili del fuoco in gran parte per alberi e rami caduti e impalcature danneggiate oltre ad allagamenti, senza coinvolgimento di persone.

Valanga e allagamenti nel Verbano Forti precipitazioni hanno interessato sabato sera il Piemonte nord-orientale e in particolare la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nel territorio di Iselle si è staccata una valanga; allagamenti sono stati segnalati a Villadossola. In Valsesia (provincia di Vercelli) si è abbattuta una grandinata.

In Liguria allerta gialla Allerta meteo gialla domenica sui bacini grandi del ponente ligure. Lo rende noto l'Arpal il centro meteo idrologico regionale sulla base degli scenari che caratterizzeranno le prossime ore. Nella giornata di domenica si assisterà anche a un'intensificazione dei venti di libeccio con raffiche di burrasca specie sui rilievi che porterà mareggiata intensa.

Frana nel Genovese, restano isolate 400 persone E' critica la situazione a Bargagli, nell'entroterra genovese, a causa della frana che venerdì scorso si è abbattuta lungo la statale 45. Il fronte franoso risulta ancora attivo e la pioggia impregna un terreno saturo. Sono circa 400 le persone residenti nelle tre frazioni isolate: dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco in zona è stato interdetto non solo il passaggio veicolare ma anche il passaggio pedonale. Non è ancora stata definita la riapertura della strada, non prima di mettere in sicurezza il fronte franoso per consentire ai mezzi di liberare la strada. Il comune ha sospeso l'attività didattica per gli studenti residenti