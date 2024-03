Maltempo sull'Italia, allerta gialla in 8 Regioni

Le mete preferite per Pasqua

Per Pasqua, secondo l'indagine di Federalberghi tramite Tecnè, saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio: il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (32,5%), le località d'arte (28,9%), la montagna (21,8%), i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all'estero, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dalle crociere (10,2%) e dal mare (6,3%).