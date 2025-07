Meteo, allerta temporali in Lombardia

Italia divisa in due: se al Sud c'è caldo estremo, al Nord tornano le precipitazioni. Un'allerta meteo ordinaria a Milano per rischio idrogeologico e idraulico per rischio temporali è stata emessa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Che, in una nota, invita i cittadini "a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi".