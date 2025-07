Nubifragi e alluvioni in Romania, tre morti e centinaia di sfollati

Devastanti alluvioni hanno colpito la Romania nord-orientale dopo piogge torrenziali, uccidendo tre persone e costringendone centinaia a fuggire dalle proprie case. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in un ruscello nella provincia di Suceava, hanno annunciato le autorità, mentre diversi fiumi in piena hanno travolto tutto ciò che incontravano sul loro cammino. Altre due vittime sono state segnalate nella stessa regione: una donna di 89 anni e un'altra di 85 anni. I soccorritori stanno lavorando per trovare eventuali dispersi. Diverse centinaia di residenti sono stati evacuati, alcuni in elicottero. Le immagini mostrano strade bloccate da detriti, ponti e asfalto distrutti e alberi sradicati.