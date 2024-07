Donna scomparsa in Sardegna, fermato il marito con l'accusa di omicidio

"Voleva un periodo di riflessione, per questo si è allontanata". Così ai carabinieri Igor Sollai, l'autotrasportatore che avrebbe ucciso la moglie per poi nasconderne per due mesi il cadavere, non ancora ritrovato. All'epoca, era fine maggio, ai carabinieri che lo interrogavano avrebbe detto di non aver denunciato perché, questa la sua spiegazione, lo aveva già fatto il fratello della donna.