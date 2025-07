Omicidio Scialdone, ridotta a 24 anni in appello la pena all'ex

"Sono veramente delusa. Non me l'aspettavo, giuro, non me l'aspettavo. Mi aspettavo una conferma della condanna". Un filo di voce, colmo di amarezza. È il commento di Viviana, la mamma di Martina Scialdone sulla sentenza della corte di Appello che ha ridotto la pena a 24 anni e 8 mesi dall'iniziale ergastolo per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere di 61 anni che il 13 gennaio del 2023 uccise la 34enne Martina, che si era fidata ad andare a un ultimo appuntamento con l'ex. Un chiarimento per lei fatale.