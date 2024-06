Cagliari, uccide la moglie a coltellate al culmine di una lite: arrestato

A Cagliari un uomo ha ucciso la moglie a coltellate al culmine di una lite in casa. La vittima è Ignazia Tumatis, 59 anni, mentre il marito, che è arrestato, è Luciano Ellies, 77 anni. A chiamare la polizia sono state le figlie della vittima: era stato il padre ad avvertirle: "Ho ucciso la mamma". Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno bloccato il 77enne e l'ambulanza dl 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Ellies è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Sequestrati gli indumenti e il coltello usato per il delitto.