Siti sessisti, Bernardini de Pace: "Le vittime del gruppo 'Mia moglie' non denunciano"

L'avvocata ha raccontato, infatti, che in queste ore è riuscita, assieme al pool di legali, a parlare con tre donne. "Una ci ha detto che non vuole perdere la famiglia, non vuole che il figlio si vergogni del padre - ha spiegato, - un'altra non vuole restare sola, un'altra ancora ci ha detto che ha paura che lui diventi ancora più violento in casa e la picchi". E c'è stata anche chi, per esempio, ha rivelato alla trasmissione "Dentro la notizia" di non voler denunciare "per vergogna".