Siti sessisti, la testimonianza di Monica Bertini: "Non sono impaurita, sono arrabbiata"

"Tutto è nato un anno fa. Sui social e sui siti c'erano tantissimi fotomontaggi, io in manette o con un occhio nero, che ovviamente portavano a dei link. Ho denunciato subito alla polizia postale -, racconta Monica Bertini, ospite a "Dentro la notizia" durante la puntata di martedì 2 settembre -. Poi, forse per coincidenza, è diventato tutto più aggressivo: i fotomontaggi sono diventati pornografici. Prendevano le mie foto o utilizzavano l'intelligenza artificiale e mettevano il mio volto su corpi in atteggiamenti assolutamente espliciti. Ho fatto un'ulteriore denuncia e mi sono affidata a un pool di avvocati bravissimi e che ringrazio, perché da quei fotomontaggi sono arrivati a quel famoso sito. E lì è stato scoperto il putiferio, perché le mie immagini risalivano addirittura al 2019 con tantissime pagine di commenti".



"Potevano essere foto prese anche dai miei social network e non ci sarebbero nulla di male. Quello che fa male è leggere un certo tipo di commenti, di esternazioni e di fantasie assolutamente deplorevoli", precisa la giornalista e conduttrice di Pressing.



"Io non sono impaurita, io sono molto arrabbiata", commenta Monica Bertini, la quale non ci sta a passare da vittima "per non dare la soddisfazione a queste persone che mi abbiano fatto qualcosa".

E aggiunge: "La mia priorità è avere la consapevolezza che non tutte le donne possono prenderla come l'ho presa io, possono avere la mia forza per dire Adesso ve la facciamo pagare. Non ci devono essere pudore e vergogna in questo contesto, ma bisogna essere unite per fare quanto più rumore possibile per arrivare a questi uomini, che secondo me non hanno neanche capito la gravità di quello che hanno fatto".