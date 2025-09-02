Sui siti sessisti i consigli su come spiare nei camerini e negli spogliatoi delle palestre

Ora gli investigatori indagano per scoprire chi sia il gestore del sito. Mentre il manager italiano tirato in ballo si è difeso ai microfoni del Tg5. "Non sono io il gestore del sito", ha spiegato Roberto Maggio, l'imprenditore di origini romane che vive tra Dubai e Sofia, in merito alla vicenda delle foto rubate e pubblicate sul sito Phica.eu. L'imprenditore racconta di essere stato associato al sito Phica.eu solo perché la sua società Hydra (una società di consulenza con sede legale a Sofia in Bulgaria che attraverso un complesso lavoro di ricerca fatto da esperti di sistemi digitali sarebbe risultata collegata al sito sessista) "gestisce i sistemi di pagamento all'estero". "La nostra attività - ha aggiunto - si concentra solo sulle transazioni, non sui contenuti". Poi ha detto di non essere stato contattato dalla polizia postale, "ma sono sicuro - ha sottolineato - che abbiano gli strumenti per identificare chi è il vero proprietario del sito".