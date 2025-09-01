Sito sessista, spunta anche l'ipotesi estorsione | Attesa l'informativa della Polizia postale

In contemporanea, spiega Semenzato, "la Commissione deve anche analizzare le tante proposte di legge, tutte virtuose - mi pare che siano 8/9 - presentate tra maggioranza e opposizione per trovare una sintesi, che è poi il lavoro della mia Commissione, oppure verificare se ci sono provvedimenti già in essere che possono aiutare". Per Semenzato è altresì necessario "attualizzare le norme per le fattispecie di reato. Perché le norme ci sono, come nel caso del revenge porn che è sanzionato addirittura con una pena fino a sei anni, però non è sanzionata la possibilità che si manipolino le foto". E ancora: "Vogliamo anche sentire chi ha definito quanto accaduto con questi siti una 'goliardata' e le vittime in audizioni pubbliche o secretate nel caso ci fosse la necessità, così come è già avvenuto per gli orfani di femminicidio".