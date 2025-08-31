Logo Tgcom24
Cronaca
sarebbe italiano

Siti sessisti, presto l'apertura di un fascicolo: il gestore sarà sentito

I pm di Roma analizzeranno la prossima settimana l'informativa della polizia postale e decideranno il da farsi

31 Ago 2025 - 14:44
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

La prossima settimana i pm di Roma analizzeranno l'informativa della polizia postale sui casi di foto che ritraggono donne finite su forum e chat e oggetto di commenti volgari e offensivi. Dopodiché verranno valutati l'apertura di un fascicolo, l'iscrizione degli indagati e l'eventuale interrogatorio del gestore del sito, ormai chiuso, Phica.eu. Il gestore sarebbe infatti italiano, e nonostante il server sia all'estero ciò non ostacolerebbe un'eventuale azione penale nei suoi confronti.

