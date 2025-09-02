Sito sessista, individuato il presunto gestore: usava dei nickname. Ecco cosa sappiamo

"È una buona notizia, attendiamo l'esito delle indagini. Ma intanto adesso ringrazio tutti i livelli istituzionali che stanno lavorando per la celerità con cui hanno individuato il presunto responsabile. Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne. E invito tutte a farlo quando accadono episodi simili", ha detto la sindaca Funaro, la cui denuncia avrebbe contribuito a identificare il gestore del sito. "Denunciate, non tacete, non lasciate che restino sotto silenzio fatti gravi e vergognosi come questo. È violenza, anche quando accade in quel mondo ancora troppo privo di regole e controlli come il web. Dobbiamo esserne tutte consapevoli. E non avere alcun timore o vergogna a far sentire la nostra voce. È chi commette questi gesti indegni che si deve vergognare", ha aggiunto.