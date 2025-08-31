Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
caccia ai server

Foto rubate e siti sessisti, via alle perquisizioni

Si stringe il cerchio su amministratore e utenti."""Sì" bipartisan a un'inchiesta parlamentare

di Beatrice Bortolin
31 Ago 2025 - 12:52
01:24 

Si stringe il cerchio sull'amministratore dei portali che pubblicavano foto intime di donne ignare, anche volti noti e personalità dello spettacolo e della politica, e sugli utenti che postavano commenti sessisti, minacce e insulti. La polizia postale già nelle prossime ore potrebbe entrare in possesso di computer e sistemi informatici utilizzati per la gestione della piattaforma. 

sito
sessista
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri