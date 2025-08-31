Foto rubate e siti sessisti, via alle perquisizioni

Si stringe il cerchio sull'amministratore dei portali che pubblicavano foto intime di donne ignare, anche volti noti e personalità dello spettacolo e della politica, e sugli utenti che postavano commenti sessisti, minacce e insulti. La polizia postale già nelle prossime ore potrebbe entrare in possesso di computer e sistemi informatici utilizzati per la gestione della piattaforma.