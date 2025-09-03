Mia Moglie, l'attivista che si è infiltrata nel gruppo prima della chiusura: "Anche poliziotti, medici e dipendenti pubblici"

L'attivista poi sottolinea come persone che si identificavano nelle forze dell'ordine, minimizzavano la gravità di quei commenti e di quel materiale: "Nel momento in cui arrivavano utenti indignati per quei contenuti, questi rispondevano: lavoro alla polizia postale, non succederà niente". Furci poi ha aggiunto un altro aspetto del gruppo: dover informare conoscenti di essere finite nel gruppo: "Ho dovuto avvisare molte persone di ritrovarsi lì perché le loro foto erano state condivise da ex o partner. Sicuramente quella è stata la parte più dura".