"Mia moglie", il racconto di una vittima: "Mi sono sentita violentata"

La vittima aggiunge che il suo, è un caso di Revenge porn: "Il mio ex ha postato queste foto dopo che ci siamo lasciati - ha detto al programma di Canale 5 -, lo ha fatto come se fosse una vendetta, perché l'ho lasciato. Non me lo sarei mai aspettato da lui. Ci siamo lasciati da due anni e siamo stati insieme quattro". Tuttavia, non ha presentato una denuncia contro l'ex: "Non l'ho fatto, ho paura, non gli ho scritto. Temo mi possa picchiare, per questo l'ho lasciato". E ancora: "Sono andata dall'avvocato, mi ha detto di sporgere una denuncia ma io non l'ho voluta fare perché mi vergogno di tutto".