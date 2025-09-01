"Mia moglie", il racconto di una vittima: "Mi sono sentita violentata"

La testimonianza di una donna a "Dentro la notizia": "Non ho voluto denunciare per vergogna"
"Mi sono sentita violentata". Nella prima puntata di "Dentro la notizia" parla una delle vittime del gruppo Facebook "Mia Moglie", in cui più di 30 mila iscritti condividevano le foto intime delle proprie mogli e compagni. Al programma di Canale 5, la donna racconta di aver scoperto per caso di essere finita a sua insaputa nel gruppo: "Mi hanno detto che avevano postato delle mie foto su questo sito. Sono andata a dare un'occhiata e il mio ex compagno aveva postato queste foto, non mi sono piaciute, erano foto intime".
La donna spiega che nel materiale condiviso non si vedeva il suo volto, ma di essere ripresa durante rapporti intimi, ricevendo diversi commenti da parte di altri uomini: "C'erano commenti di altri uomini - ha spiegato -, erano dei commenti schifosi. Mi sono sentita violentata, mi sono sentita male… tradita".
La vittima aggiunge che il suo, è un caso di Revenge porn: "Il mio ex ha postato queste foto dopo che ci siamo lasciati - ha detto al programma di Canale 5 -, lo ha fatto come se fosse una vendetta, perché l'ho lasciato. Non me lo sarei mai aspettato da lui. Ci siamo lasciati da due anni e siamo stati insieme quattro". Tuttavia, non ha presentato una denuncia contro l'ex: "Non l'ho fatto, ho paura, non gli ho scritto. Temo mi possa picchiare, per questo l'ho lasciato". E ancora: "Sono andata dall'avvocato, mi ha detto di sporgere una denuncia ma io non l'ho voluta fare perché mi vergogno di tutto".
