Al via “Dentro la notizia": Gianluigi Nuzzi conduce il nuovo appuntamento con l’informazione

Tanti i temi che verranno affrontati nella prima puntata: grazie a una testimonianza inedita, un approfondimento sul gruppo sessista di Facebook “Mia Moglie” e sui casi analoghi che stanno emergendo in questi giorni e che coinvolgono un grandissimo numero di donne in tutta Italia. Nuovi documenti sull’omicidio di Cecilia De Astis, la sessantunenne travolta e uccisa a Milano da quattro minorenni alla guida di un’auto rubata. Ospiti – per la prima volta in diretta in televisione – i genitori di Stefano Argentino, il ragazzo che dopo aver ucciso la sua compagna di università Sara Campanella si è tolto la vita nel carcere messinese di Gazzi. E ancora, il giallo di Pierina Paganelli: torna a parlare Valeria Bartolucci.