Al via “Dentro la notizia": Gianluigi Nuzzi conduce il nuovo appuntamento con l’informazione

In onda, dal 1 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45. Tra i temi trattati il gruppo Facebook "Mia moglie"

01 Set 2025 - 12:59
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Oggi, lunedì 1 settembre 2025, al via “Dentro la notizia", il nuovo appuntamento quotidiano con l’informazione condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45.

 

I temi

 Tanti i temi che verranno affrontati nella prima puntata: grazie a una testimonianza inedita, un approfondimento sul gruppo sessista di Facebook “Mia Moglie” e sui casi analoghi che stanno emergendo in questi giorni e che coinvolgono un grandissimo numero di donne in tutta Italia. Nuovi documenti sull’omicidio di Cecilia De Astis, la sessantunenne travolta e uccisa a Milano da quattro minorenni alla guida di un’auto rubata. Ospiti – per la prima volta in diretta in televisione – i genitori di Stefano Argentino, il ragazzo che dopo aver ucciso la sua compagna di università Sara Campanella si è tolto la vita nel carcere messinese di Gazzi. E ancora, il giallo di Pierina Paganelli: torna a parlare Valeria Bartolucci. 

Gli ospiti

  Tra gli ospiti che accompagneranno Gianluigi Nuzzi: la psicologa clinica e forense e criminologa Gabriella Marano, Don Domenico Cambareri, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il giornalista Giovanni Terzi.

