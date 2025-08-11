Gianluigi Nuzzi lancia il nuovo programma di informazione di Canale 5: sarà "Dentro la notizia"

Inizia a svelarsi il nuovo pomeriggio di Canale 5 che prenderà il via con la nuova stagione televisiva. Gianluigi Nuzzi, in un post social, ha svelato il nome del programma che condurrà al posto di "Pomeriggio Cinque": sarà "Dentro la notizia". "Amiche e amici, sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5. Le scenografie dobbiamo ancora allestirle. Il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà 'Dentro la notizia'. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno. Come un mosaico, il nostro Paese. Tutti i pezzettini devono mettersi ben insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto alle 17, tutti i giorni", dice Nuzzi.