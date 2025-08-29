Gianluigi Nuzzi presenta "Dentro la notizia": "È un volta pagina rispetto al passato"

Ospite a "Morning News", il conduttore svela i primi dettagli del programma al via lunedì 1 settembre su Canale 5
© Da video
Il conto alla rovescia sta per terminare. Lunedì 1 settembre, alle 16.45 su Canale 5, prenderà il via "Dentro la notizia", il nuovo programma di informazione che prenderà il posto di "Pomeriggio Cinque" nella nuova stagione televisiva targata Mediaset. Alla guida della trasmissione ci sarà Gianluigi Nuzzi che, ospite a "Morning News", non ha nascosto l'emozione per l'esperienza che lo attende.
"Abbracciare il pubblico tutti i pomeriggi raccontando le storie, entrando col mio stile nelle notizie e dando l'attualità come certezza del pomeriggio alle famiglie in Italia è una grandissima emozione. Bella, sana", racconta Gianluigi Nuzzi, ospite a "Morning News" durante l'appuntamento in onda venerdì 29 agosto.
Quindi, il conduttore passa alla presentazione della trasmissione: "È un volta pagina rispetto al passato, con la consapevolezza di avere un pubblico che vuole sempre di più. Credo che dare la notizia ma soprattutto l'approfondimento con un racconto degno, con i toni, i colori, le sfumature del pomeriggio sia la scommessa che voglio vincere".
"Già lunedì abbiamo delle immagini esclusive che potranno far riflettere meglio su dei grandi gialli - anticipa Nuzzi, il quale in seguito precisa - Ovviamente non c'è solo la cronaca nera. Ci sono anche dei grandi temi di attualità, le cose che appassionano, le storie che strappano un sorriso".
"La speranza è importante. Tanti vogliono farci ammainare la bandiera della speranza e dell'ottimismo, invece io credo in queste due parole", ha concluso.
Commenti (0)