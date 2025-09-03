Siti sessisti, Anna Madaro: "Volevano hackerare le mie telecamere di casa"

Madaro dice di aver letto commenti di ogni tenore, alcuni dei quali particolarmente inquietanti: "Il primo di questi diceva: ma questa non ha delle telecamere in casa che possiamo hackerare? Lì mi sono spaventata, perché ho realizzato che la situazione si stava facendo pericolosa dal momento che volevano violare il mio privato, non più le immagini pubbliche. Un altro diceva: da scavalcare il giardino di casa… Questo mi ha fatto capire che hanno scoperto che ho un giardino e vivo in una località marittima. Abbiamo voluto denunciare per le donne che hanno una vita comune, che hanno una vita normale. Insieme possiamo fare la differenza".

