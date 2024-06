Un'intensa grandinata si è abbattuta nel Foggiano, soprattutto nella zona di borgo Incoronata a circa 10 chilometri dal capoluogo e nel Basso Tavoliere. La grandine ha ricoperto il manto stradale lungo il tratto della statale 16 in direzione Cerignola, provocando anche un tamponamento a catena in cui non si sono registrati feriti. Interessata dalla grandinata anche Borgo Mezzanone, dove vivono numerosi migranti soprattutto in baracche di fortuna. Sono stati segnalati danni alle coltivazioni.