Maltempo nelle Marche: strade e scantinati allagati, alberi caduti

Un'ondata di maltempo, con vento, pioggia e grandine, sta investendo le Marche, in particolare le zone di Marcelli di Numana e Osimo (Ancona), Recanati (Macerata), Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Almeno un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco di Ancona per alberi caduti o pericolanti ma anche per strade e scantinati allagati a Marcelli e nella parte passa di Osimo: in pochi minuti, alcune vie si sono trasformate in fiumi provocando forti disagi agli abitanti e alla circolazione.