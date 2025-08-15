Matera, albero cade su un'auto: morto un 24enne, tre feriti gravi

A Ferrandina, in provincia di Matera, una quercia è caduta centrando un'auto con quattro persone a bordo: una è morta, le altre tre sono state recuperate vive dai vigili del fuoco, ma sono in gravi condizioni. La vittima è un 24enne che era in compagnia di tre amici per festeggiare il Ferragosto. Sarebbe stato un fulmine a causare la caduta dell'albero. L'incidente è avvenuto in località Fonnoni, in un'area picnic.