Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Ferrandina

Matera, albero cade su un'auto: morto un 24enne, tre feriti gravi

Una quercia è caduta a causa di un fulmine: a bordo della macchina c'erano quattro persone 

15 Ago 2025 - 18:06
© ansa

© ansa

A Ferrandina, in provincia di Matera, una quercia è caduta centrando un'auto con quattro persone a bordo: una è morta, le altre tre sono state recuperate vive dai vigili del fuoco, ma sono in gravi condizioni. La vittima è un 24enne che era in compagnia di tre amici per festeggiare il Ferragosto. Sarebbe stato un fulmine a causare la caduta dell'albero. L'incidente è avvenuto in località Fonnoni, in un'area picnic.

matera
maltempo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema