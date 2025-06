Albero cade su turisti in attesa del bus a Venezia: tra i feriti grave una donna

La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata all'improvviso da un'aiuola sul piazzale, nella zona cosiddetta dei 'tre ponti', vicino a una edicola. Solitamente lì si fermano turisti e veneziani in attesa della partenza degli autobus per la terraferma. Sul posto sono subito arrivati due dirigenti del Comune, insieme a personale del Suem 118, della polizia locale e i vigili del fuoco.



Dopo aver assistito i feriti, le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area che è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale. Indagini in corso della polizia scientifica. Allontanati curiosi accorsi per scattarsi selfie.