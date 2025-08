Frana in India, villaggio cancellato in 15 secondi: 200 dispersi, 5 morti

Secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (NDRF), la frana è stata causata da un fenomeno meteorologico noto come "cloudburst", ovvero un'improvvisa e intensa precipitazione che ha colpito l'area di Ganga Valley. L'evento si è verificato nella mattina del 5 agosto, colpendo con violenza il villaggio di Dharali, una località situata a 2.400 metri di altitudine. Il terreno, già indebolito da lavori di disboscamento e urbanizzazione crescente legata al turismo religioso, non ha retto alla pressione dell'acqua, causando uno smottamento che ha travolto abitazioni civili e strutture turistiche. Il crollo è avvenuto senza preavviso, tanto che numerosi testimoni hanno riferito che "tutto è scomparso in meno di mezzo minuto". Gli esperti sottolineano che, sebbene la pioggia fosse intensa, non si trattava di un evento estremo in sé: le cause vanno ricercate piuttosto nella fragilità geologica della zona e nella gestione poco attenta del territorio.