Randazzo (Catania), crolla il parapetto del ponte San Giuliano: tragedia sfiorata

Anas ha fatto sapere di aver chiuso in via precauzionale il ponte. "L'ingente massa d'acqua, che ha interessato la viabilità statale e locale, ha causato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte. I tecnici sono al momento operativi sui luoghi per constatare la situazione complessiva dell'opera e del suo contesto e pianificare le attività di ripristino della viabilità per il collegamento", spiegano. Si procederà alla posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato per consentire la riapertura della Statale con circolazione a senso unico alternato. Anas ha anche predisposto interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte per un importo investimento di circa 1 milione di euro.