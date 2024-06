In occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che "indipendenza e libertà sono conquiste che vanno difese ogni giorno, in comunione di intenti e con la capacità di cooperare per il bene comune". In un messaggio inviato al capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Capo dello Stato ha sottolineato che i padri della Patria "sognavano una Italia aperta all’Europa, vicina ai popoli che ovunque nel mondo stessero combattendo per le proprie libertà". E "il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causa della pace e della stabilità internazionali è più che mai prezioso nell’odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente".