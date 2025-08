Maltempo al Centro e ancora incendi in Sardegna

Strade imbiancate, edifici allagati, alberi caduti: disagi nel Centro Italia a causa del maltempo che in poche ore ha mandato in tilt interi Comuni, soprattutto nelle Marche, come Osimo, in provincia di Ancona. Ottanta gli interventi dei vigili del fuoco: quelli più urgenti, al pronto soccorso e nel reparto di radiologia dell'ospedale. Le piogge intense hanno interrotto la corrente elettrica in alcune parti della città e bloccato il traffico, oltre ai danni che si sono verificati nei campi per la grandine. Non solo il maltempo: in Sardegna proseguono gli incendi. Almeno una ventina nelle ultime ore: in nove casi è stato necessario l'intervento dei Canadair, come a Oliena, nel Nuorese, dove sono intervenuti sei elicotteri e squadre a terra.