Cronaca
MALTEMPO DOPO IL GRAN CALDO

Tempesta di grandine in Sud Sardegna, strade allagate e vetri delle auto rotti

18 Ago 2025 - 19:19
© ansa

© ansa

Nel Sud Sardegna, a Samatzai, si è scatenata per 15 minuti una tempesta di grandine che si è abbattuta sulla località distruggendo i vetri di alcune auto in sosta e allagando le strade. Paura tra i residenti in quei pochi minuti in cui la grandine è caduta fortissima, con il cielo che è diventato nero e le raffiche di vento che hanno soffiato tra le case e nelle campagne circostanti. Dopo il gran caldo delle ultime settimane su gran parte della Regione è ora in vigore l'allerta meteo per temporali. 

grandine
sardegna
maltempo

