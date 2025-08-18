Tempesta di grandine in Sud Sardegna, strade allagate e vetri delle auto rotti

Nel Sud Sardegna, a Samatzai, si è scatenata per 15 minuti una tempesta di grandine che si è abbattuta sulla località distruggendo i vetri di alcune auto in sosta e allagando le strade. Paura tra i residenti in quei pochi minuti in cui la grandine è caduta fortissima, con il cielo che è diventato nero e le raffiche di vento che hanno soffiato tra le case e nelle campagne circostanti. Dopo il gran caldo delle ultime settimane su gran parte della Regione è ora in vigore l'allerta meteo per temporali.