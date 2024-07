Femminicidio a Roma, parole shock dopo il delitto: "Spero di averla presa bene"

Dopo il femminicidio di Manuela Petrangeli, l'uomo che il 4 luglio ha esploso i colpi di fucile in strada a Roma avrebbe detto parole agghiaccianti. "Spero di averla presa bene: ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti", sarebbe la frase pronunciata da Gianluca Molinaro in una telefonata con una sua ex. Le parole sono citate nell'ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma, in cui all'indagato si contestano i reati di omicidio volontario aggravato e di porto abusivo di armi.