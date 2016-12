In autunno abbiamo bisogno di rafforzare le difese immunitarie, combattere la stanchezza e avere energia . Il periodo prima dell'inverno è un buon momento per perdere i chili accumulati fra pranzi e dolci tentazioni di fine estate: sfrutta le belle giornate per uscire a correre , passeggiare o andare in bicicletta . Fai sport, segui una dieta sana , porta in tavola frutta e verdura. Nata negli anni Settanta, la dieta del pompelmo aiuta a dimagrire in modo rapido , dà la sveglia al metabolismo e favorisce l'effetto detox.

PROPRIETÀ – il 91% del pompelmo è composto da acqua, elemento prezioso per la circolazione e la disintossicazione dell'organismo. Tra i flavonoidi spicca la presenza di naringenina, che secondo le ricerche è antiossidante e antitumorale. Il pompelmo è ricco di minerali e vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina C, E, K e J, importanti per combattere la stanchezza e rafforzare le difese dell'organismo, soprattutto in previsione dell'inverno.



PERCHÉ ASSUMERLO – La buccia di pompelmo contiene elementi, quali limonene, pinene e citrale in grado di favorire la salute del cervello e migliorare l'umore grazie all'azione antidepressiva. Il pompelmo disinfetta l'apparato digerente: stimolando la secrezione dei succhi gastrici e la motilità intestinale, aiuta la digestione. Fonte di triptofano, questo frutto influisce positivamente sull'insonnia.



BENEFICI – Il pompelmo stimola la diuresi, ha un effetto drenante, disintossica il fegato e favorisce la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue evitando i picchi glicemici. L'importante è evitare di esagerare con le dosi e prestare attenzione nel caso si stiano assumendo farmaci a base di statine, utilizzati per abbassare il colesterolo, calcio-antagonisti, alcuni sedativi, antibiotici e medicine usate in chemioterapia. Verificare insieme al medico permetterà di evitare gli effetti collaterali.



COLAZIONE – Appena svegli è ottimale assumere uno o due bicchieri di acqua tiepida, in grado di favorire il transito intestinale. Prepara una spremuta fresca di pompelmo e un paio di fette biscottate con un velo di marmellata oppure miele. Aggiungi un caffè d'orzo oppure una tazza di tè verde, ricco di antiossidanti. Frutta fresca o un centrifugato ti daranno la carica anche nella pausa di metà mattina.



PRANZO – Mangiare frutta prima dei pasti permette di dare sollievo alla fame e contribuisce al senso di sazietà. In alternativa, prepara un'insalata fresca e aggiungi cipolla, altamente depurativa, carote alla julienne, pezzi di pompelmo, finocchio e qualche mandorla o nocciole sbriciolate. Una porzione di verdura, cereali integrali come insalate di farro, oppure un piatto di pasta condita in modo leggero combattono la spossatezza e ti aiutano a affrontare il pomeriggio.



CENA – Per cena sono ottime le zuppe e le creme vegetali, che scaldano e saziano senza esagerare con le calorie. Porta in tavola verdure alla griglia da aromatizzare con aglio, basilico e menta fresca. Cuoci il pesce in padella con gli aromi e mezzo bicchiere di succo di pompelmo: questa preparazione è semplice, veloce e aggiungerà un profumo particolare ai tuoi piatti.



ATTENZIONE – Evita condimenti con salse, dalla maionese ai prodotti a base di aceto balsamico, ricchi di zucchero. Punta su olio extravergine, aceto di mele oppure succo di limone fresco. La cena dovrebbe essere intorno alle diciannove: evita di protrarre eccessivamente. Durante il pomeriggio se hai fame scegli uno snack sano come uno yogurt magro, frutta di stagione, sedano o finocchio da sgranocchiare. Sì al cioccolato nero (un quadratino!); no a caramelle e dolciumi, che alzano il livello glicemico causando un brusco calo.