Fai il pieno di vitamina C per l'autunno

In autunno il profumo intenso degli agrumi torna in cucina , insieme ai colori sgargianti in grado di evocare la potenza del sole. Ma... attenzione, arance e pompelmi non sono l'unica fonte di vitamine . Sai per esempio che la rosa canina li supera in quanto a contenuto di vitamina C ? Ecco i consigli per rafforzare le difese immunitarie con i cibi giusti.

A COLAZIONE – Torna il tempo degli agrumi, che diffondono il loro profumo in cucina. Per colazione sostituisci il latte con una spremuta di arance e pompelmi, in grado di favorire la circolazione sanguigna e aiutare a combattere la cellulite. Gli agrumi non solo migliorano la fragilità capillare, ma influenzano positivamente inappetenza e insonnia.



BENEFICI – Ricchi di acidi organici e acido citrico, che nei limoni raggiunge anche il 6%, gli agrumi contengono circa 50 mg di vitamina C per 100 g di frutta, oltre alle vitamine B1, B2, B3. Se sei stufa delle solite spremute di pompelmo e arancia puoi sperimentare la dolcezza del mandarino e del mandarancio, da unire a finocchio, ananas e sedano per un centrifugato dissetante e nutriente.



LA SPESA GIUSTA E LE RICETTE – Scegli papaya, ananas e kiwi, ricchi di vitamina C e ottimi da gustare con una macedonia mista, oppure a pezzi nello yogurt. Porta in tavola lattuga e radicchio, con cui preparare insalate fantasia e i contorni ai tuoi piatti a base di proteine. In questo periodo tornano poi broccoli, cavolfiori e cavoli, dalle numerose proprietà: sfruttali per un piatto di pasta diverso dal solito, per la zuppa oppure un'insalata calda con cui sconfiggere i primi freddi.



A DIGIUNO – Spremi il succo di limone fresco in un bicchiere d'acqua tiepida da sorseggiare di mattina a digiuno: migliorerà le funzioni intestinali. Il limone è ricco di acido citrico, vitamine del gruppo B, C, P e povero di sali minerali. Inoltre contiene pochissimi zuccheri e la sua buccia è ricca di vitamina A. Battericida, tonico del sistema nervoso e diuretico, il limone aiuta l'assimilazione del ferro. Questo profumato frutto giallo combatte inoltre il mal di gola e le infiammazioni delle vie respiratorie, rafforzando il sistema immunitario.



CONDIMENTI – Il timo contiene alte dosi di vitamina C, così come il prezzemolo e il peperoncino rosso. Grazie a erbe aromatiche e spezie è più facile dare sapore ai cibi tenendo sotto controllo il senso di fame.



FIORI BENEFICI – Per rafforzare il sistema immunitario usa i doni di madre Natura. Non tutti sanno che la quantità di vitamina C nella rosa canina è superiore al livello presente negli agrumi. Prepara una tisana a base di echinacea e rosa canina ogni giorno: sarà la tua medicina per affrontare la brutta stagione con energia e sprint.