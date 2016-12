Dieci strategie per evitare la fame durante la giornata

1 FAME O…. – Prima di buttarti sugli snack delle macchinette bevi un bicchiere d'acqua e rifletti: si tratta di vera fame oppure no? Nei periodi di stress si accentua la fame nervosa. Uscire all'aria aperta, ascoltare musica o ballare aiutano a contattare le proprie emozioni senza utilizzare il cibo come riempitivo.



2 PIÙ FIBRE – Cereali integrali, legumi e frutta sono ricchi di fibre: portali in tavola nei principali pasti della giornata, contribuiranno al senso di sazietà allontanando la fame.



3 FARINE RAFFINATE – Ricchi di grassi e farine bianche raffinate, i prodotti da forno vanno scelti con attenzione. A colazione opta per il pane e concediti il cornetto al bar solo nelle giornate speciali.



4 COLAZIONE AL TOP – Cappuccino e cornetto appagano la vista, tuttavia il rischio è che la fame si faccia sentire già dopo un paio d'ore. Fai la prima colazione a casa e passa dal solito bar per un caffè o un succo.



5 SCEGLI GLI ORARI – Rispettare gli orari consigliati per pranzo e cena non solo aiuta il metabolismo, ma crea un'abitudine positiva. Sapere che mangerai a quell'ora rende più paziente l'attesa, per questo è importante imparare a ritagliare consapevolmente il momento del pasto e sedersi, anche solo per il tempo di un panino.



6 MERENDA INTELLIGENTE – Lo yogurt idrata, migliora l'epidermide e sazia. Aggiungi frutta a pezzi e un cucchiaino di semi: l'idea per una colazione veloce, il dessert in versione light, la merenda o uno snack sfizioso dopo lo sport.



7 MENÙ PRANZO – Avena e orzo aiutano a tenere a bada la fame. Prepara un pranzo veloce e saziante grazie al potere dei cereali integrali, a cui aggiungere una porzione di verdura. Utilizza qualche ora del tempo libero per cucinare vegetali e sughi semplici da conservare in freezer.



8 INTEGRATORI – Secondo gli studi l'estratto di zafferano aumenta il senso di sazietà e migliora il benessere mentale grazie all'aumento del livello di serotonina. Le carenze di magnesio possono portare a sintomi di stanchezza, disturbi dell'umore e voglia di dolci, ecco perché integrarlo può costituire un aiuto per la dieta.



9 CIBI NO – Lo zucchero agisce come una droga e innesca un meccanismo che porta l'organismo a chiederne ancora. Disintossicati. Se ami i dolci preparali tu: biscotti all'avena, crostata o un plumcake soddisferanno il desiderio e il benessere.



10 BUONE ABITUDINI – Al posto di dolciumi e caramelle posiziona al centro del tavolo un cesto di frutta, sarà una tentazione salutare a misura di tutta la famiglia. Vuoi fare pausa? Una tazza di tisana calda placa l'appetito, calma l'ansia e ha un effetto rilassante, in grado di aiutarti a gestire meglio la fame nervosa e le emozioni difficili.