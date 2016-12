Tutti i modi per usare l'avena per la tua salute

A COLAZIONE – Nota da secoli, nel nord Europa l'avena viene impiegata per la preparazione del celebre porridge. Vuoi una versione più semplice di questo piatto? Versa l'avena in un bicchiere di latte o yogurt, aggiungi frutta secca tritata e tanti mirtilli. L'avena ha numerose proprietà benefiche e ti aiuterà ad arrivare all'ora di pranzo senza il classico buco allo stomaco. Prepara un impasto e aggiungi cocco grattugiato, pezzi di cioccolato o frutta secca macinata: una ricetta semplice per i biscotti per la merenda e la colazione.



BENEFICI – Assumere fiocchi o farina d'avena a colazione è una buona strategia per il benessere dell'intestino. Grazie all'alto contenuto di fibre l'avena aiuta chi soffre di reflusso e stitichezza, facilita il transito intestinale e contribuisce a prevenire l'ispessimento arterioso riducendo il colesterolo e il rischio di infarto. Anche per alleviare problemi di acidità puoi utilizzare un bicchiere d'acqua con fiocchi d'avena.



INGREDIENTE BENESSERE – Vuoi rendere più denso e cremosa la zuppa? Aggiungi l'avena, che ti aiuta a preparare minestre e vellutate di verdura gustose anche per i più piccoli. In alternativa, puoi sfruttare i fiocchi d'avena per la preparazione di tortini e polpette a base di pangrattato, ricotta e semi di papavero. Adatta per sportivi e bambini, l'avena è facilmente digeribile, dà energia e controlla i livelli di zucchero nel sangue, combattendo fame e sintomi di stanchezza.



DOLCE SULLA PELLE – Per una maschera emolliente e protettiva versa la farina d'avena in una ciotola, aggiungi acqua tiepida o latte, un cucchiaio di miele e massaggia dolcemente sul viso. Puoi creare uno scrub corpo naturale e semplice frullando i fiocchi d'avena: versa qualche cucchiaio di un olio naturale a tua scelta e, a piacere, aggiungi zucchero oppure sale fino per un effetto detox e illuminante. Massaggia il composto dalle caviglie al collo per un sollievo immediato contro screpolature e arrossamenti.



STRATEGIA NATURALE – Versa l'avena nell'acqua del bagno: è adatta anche per la pelle dei più piccoli. Non hai la vasca? Sfrutta il tulle di una bomboniera oppure un velo per confezionare un sacchetto da usare come spugna. Versa l'avena, aggiungi qualche goccia di olio essenziale di lavanda o ylang ylang, un cucchiaio di olio naturale ed ecco un trattamento beauty per coccolarti a fine giornata.